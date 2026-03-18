Желтый уровень опасности из-за тумана и ветра объявили в Ростовской области

Туман и ветреная погода сохранятся на Дону в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и ветра. Информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, туманы местами по региону сохранятся примерно до 13 часов 18 марта, а также ожидаются в период с 18 часов 18 марта до 9 часов 19 марта.

Ветер с порывами до 15−18 м/с прогнозируют 19 и 20 марта.

Уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра обычно отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».

