Как победить читерство в шахматном мире?

Цифровая эпоха поставила шахматы перед новым, вчера ещё не ведомым вызовом.
Читинг, или читерство (от английского сheating — мошенничество, обман, жульничество) уже не раз вызывало раздоры в шахматном мире.
Сейчас социальные сети, общение онлайн, видеозвонки завладели уже всем миром, а смартфоны стали обязательным атрибутом даже школьника начальных классов.
Но при этом, увы, почти каждый сталкивался с интернет-мошенниками. Из этой же серии — читерство в шахматах. Схема такая: можно вставить в ухо микронаушник и, играя партию или решая задачу в очном соревновании, просто слушать подсказки от соучастника на стороне.
Или, играя партию онлайн, вывести на второй экран монитора компьютера шахматную программу и уже с её помощью громить своих соперников.
Поэтому на всех соревнованиях участникам запрещено проносить в турнирный зал и тем более пользоваться электронными гаджетами. А на онлайн-турнирах устанавливают видеокамеры для наблюдения за участниками.
На практике смартфоны сдаются на время тура главному судье. И всё равно линейные судьи присматривают за игроками (помним про микронаушники!), прохаживаясь по турнирному залу.
Отрадно, что в этом плане оказались на высоте судьи проходившего недавно онлайн-турнира по шахматам «Кубок городов-героев и городов воинской славы», посвящённого Дню защитника Отечества. За читерство в игре с нашей дружиной была дисквалифицирована команда Югры.
А наши выступили очень достойно, поделив 1−2 места с командой Санкт-Петербурга.
Волгоград представляли воспитанники МБУ ДО СШ № 20 (директор И. Ф. Гасанов): Вячеслав Васекин, Софья-Изабо Фиссхедайк, Иван Марков и Максим Косторниченко. Поздравляем!
Продолжаем наш традиционный шахматный конкурс. На диаграммах приведены очередные задания. Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru.
Срок присылки решений — 30 дней. Успеха!