14 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ

Заболеваемость в регионе снижается как среди детей, так и взрослых.

Источник: Нижегородская правда

14 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе снижается как среди детей, так и взрослых.

У пациентов в большинстве случаев во время обследований выявляли риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы. У некоторых пациентов находили грипп (доля 47,4% от всех случаев). Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2).

