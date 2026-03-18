14 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ

14 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе снижается как среди детей, так и взрослых.
У пациентов в большинстве случаев во время обследований выявляли риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы. У некоторых пациентов находили грипп (доля 47,4% от всех случаев). Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2).
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какие эпидемии грозят людям в будущем и появится ли «зомби-вирус».