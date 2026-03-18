Юрий Матузов провел лекцию для участников программы Герои земли Воронежской

Программа «Герои земли Воронежской» является аналогом федеральной программы «Время Героев». С 16 по 26 марта 2026 года проводится уже третий очный модуль, посвященный региональному и муниципальному управлению (всего предусмотрены четыре таких блока). Ключевым спикером третьего блока стал председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов. Сопровождают мероприятия программы управление государственной службы и кадров Правительства Воронежской области и воронежский филиал РАНХиГС.
В ходе лекции 17 марта Юрий Матузов представил участникам программы информацию о принципах работы Воронежской областной Думы, а также поделился опытом, полученным во время руководства Бутурлиновским районом и Советом муниципальных образований Воронежской области.
Открывая встречу, Юрий Матузов подчеркнул особый статус аудитории, отметив, что перед ним находятся люди, проявившие самоотверженность при защите Родины и принявшие важнейшее решение — продолжить служение Отечеству на гражданском поприще.
Часть своего доклада Юрий Матузов посвятил разграничению полномочий между ветвями власти и подробно остановился на роли депутатского корпуса как проводника интересов граждан и инициатора законодательных изменений как на региональном, так и на федеральном уровне. Также председатель областной Думы напомнил слушателям об истории воронежского парламентаризма. За более чем 30 лет работы депутаты семи созывов приняли свыше 4 тысяч законов, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы региона.
Глава парламента подробно рассказал про текущий, восьмой созыв областной Думы, который приступил к работе осенью 2025 года. Он подчеркнул, что депутатами восьмого созыва принято уже около 100 законов. Юрий Матузов особо отметил появление в составе депутатского корпуса участников специальной военной операции. По его словам, они проявляют высокую законотворческую активность и позволяют оценивать эффективность принимаемых мер поддержки военнослужащих и их семей «изнутри». Председатель областной Думы также сообщил, что депутаты восьмого созыва расширили формат законотворческой работы: теперь они не только принимают новые законодательные изменения и выступают с инициативами, но и проводят углубленный анализ эффективности уже действующих законов, опираясь на мнение общественности и муниципалитетов.
Особое внимание в докладе было уделено вопросам организации местного самоуправления, которое Юрий Матузов охарактеризовал как наиболее приближенный к населению уровень власти. Ключевой темой стала реализация федерального закона N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», встраивающего МСУ в единую систему госуправления. Председатель облдумы отметил, что Воронежская область одной из первых законодательно закрепила право на сохранение двухуровневой модели организации МСУ с сохранением поселенческого уровня. По словам Юрия Матузова, этот выбор, поддержанный заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым, губернатором Александром Гусевым и муниципальным сообществом, позволяет сохранить эффективное управление в отдаленных населенных пунктах и оперативно реагировать на локальные запросы жителей.
Сейчас областная Дума ведет работу по приведению регионального законодательства в соответствие нормам федерального закона. До 1 января 2027 года предстоит принять областной закон о территориальной организации МСУ, разграничивающий более 60 полномочий между регионом, районами и поселениями. Для выработки сбалансированных решений задействованы недавно созданный Совет представительных органов муниципальных образований при облдуме и Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области». Они обеспечивают сбор инициатив, обмен опытом и методическую поддержку муниципалитетов. Также Юрий Матузов отметил значимую роль этих объединений для оперативного вынесения потребностей жителей муниципалитетов на региональный уровень.
Также Юрий Матузов поделился 14-летним опытом руководства Бутурлиновским районом, который на момент начала его работы находился в состоянии политической и экономической нестабильности. В основу перемен был положен принцип открытости (теперь его придерживается и областная Дума): в районе был создан Большой совет общественности, в который вошли представители депутатского корпуса всех уровней, бизнеса, общественных организаций. Этот совет стал своеобразным маркером общественного мнения, опорой в принятии решений и определении приоритетного перечня задач.
Результатом системной работы стал приток в район бюджетных инвестиций в объеме более 20 млрд рублей за 14 лет, вывод предприятий из кризиса и, как следствие, рост доверия населения к власти.
Завершая выступление, председатель областной Думы подчеркнул, что эффективная реализация нацпроектов и Стратегии развития региона до 2035 года напрямую зависит от появления на всех уровнях госуправления, в том числе на муниципальном, инициативных и профессиональных кадров.
Далее председатель областной Думы ответил на вопросы участников встречи. Они, в частности, касались мотивации сотрудников, работающих в органах местного самоуправления, вопросов взаимодействия власти с бизнесом и ряда других тем. Также Юрий Матузов пригласил участников программы посетить региональный парламент и наглядно ознакомиться с работой депутатского корпуса.