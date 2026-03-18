Юрий Матузов провел лекцию для участников программы Герои земли Воронежской

Глава парламента подробно рассказал про текущий, восьмой созыв областной Думы, который приступил к работе осенью 2025 года. Он подчеркнул, что депутатами восьмого созыва принято уже около 100 законов. Юрий Матузов особо отметил появление в составе депутатского корпуса участников специальной военной операции. По его словам, они проявляют высокую законотворческую активность и позволяют оценивать эффективность принимаемых мер поддержки военнослужащих и их семей «изнутри». Председатель областной Думы также сообщил, что депутаты восьмого созыва расширили формат законотворческой работы: теперь они не только принимают новые законодательные изменения и выступают с инициативами, но и проводят углубленный анализ эффективности уже действующих законов, опираясь на мнение общественности и муниципалитетов.