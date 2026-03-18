Автобус с пассажирами врезался в столб в Волгограде, пострадали двое

В Волгограде произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Утром 17 марта в Тракторозаводском районе города автобус «Волгабас» совершил наезд на опору линии электропередач, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительной информации, происшествие случилось около 09:10 по местному времени напротив дома № 1 по улице Тракторостроителей. За рулем автобуса находился 59-летний водитель. Сообщается, что он не справился с управлением, что и привело к столкновению.
В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.