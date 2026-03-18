Генпрокуратуру РФ просят проверить строительство курорта на озере Увильды

Речь идет про проект, инициированный СЗ «Увильды-Резорт» совместно с ГК «Икар». Он был одобрен на ПМЭФ-2025. Планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта — 2028 год.
«Местные жители и неравнодушные люди крайне обеспокоены масштабом предстоящего строительства. Главным камнем преткновения является проект очистных сооружений. Сброс предполагается в озеро Малые Ирдяги. Озеро не является источником питьевой воды, но пользуется большой популярность у местных жителей, так как расположено в центре поселка Губернское», — говорится в обращении к Александру Гуцану.
Также отмечается, что местные узнали о предстоящей стройке от третьих лиц и рекламе на сайте застройщика.
«У жителей имеется просьба рассмотреть альтернативный вариант сброса воды в ближайшую реку Зюзелка. Выбор другой точки сброса сточных вод снизит социальную напряженность и исключит техногенное загрязнение вод озера Увильды (признано памятником природы), так как в теплое время года между озером Малые Ирдяги и озером Увильды имеется прямое соединение водных ресурсов», — отмечается в обращении.
«Согласно проекту, после введения в эксплуатацию очистных сооружений курорта производительностью 1000 кубометров в сутки сброс сточных вод будет осуществляться в озеро Малые Ирдяги. Несмотря на то, что озеро не используется как источник питьевой воды, оно популярно среди местного населения. К тому же проектируемая трасса трубопровода будет пролегать на границе кладбища, что запрещено законодательно. А проложить ее на расстоянии 50 метров не представляется возможным», — отмечается в их комментарии.
В соответствии с действующим законодательством, говорят коммунисты, администрация Аргаяшского округа была обязана провести общественные обсуждения по рассмотрению проекта капитального строительства в границах населенного пункта, а также оповестить о начале слушаний через размещение информации на своем официальном сайте.
«Однако указанный порядок доведения информации не был соблюден, и жители узнали о стройке из рекламы застройщика. Информация об общественных слушаниях появилась на официальных ресурсах местной администрации в сети интернет только 17 февраля, уже после начала возмущения жителей. А встреча главы Аргаяшского района с местным населением была малочисленна и носила формальный характер — подавляющее большинство не было уведомлено о мероприятии надлежащим образом. В итоге на основании обращения жителей депутатом фракции КПРФ Государственной Думы Владимиром Исаковым было направлено официальное письмо на имя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Гуцана с просьбой принять меры прокурорского реагирования для восстановления гражданских прав заявителей. Со своей стороны Челябинский обком КПРФ продолжит следить за развитием событий и принятыми решениями, а также содействовать жителям посёлков в соблюдении их конституционных прав на благоприятную окружающую среду», — уточнили в обкоме.
Ранее сообщалось, что в ходе Петербургского международного экономического форума в присутствии губернатора Алексея Текслера подписано соглашение, целью которого является создание на берегу озера Увильды круглогодичного рекреационно-оздоровительного термального комплекса. Будут построены объекты туристской и оздоровительной инфраструктуры, в том числе для реабилитации участников специальной военной операции: например, отель на 402 номера с акватермальным комплексом, медицинский центр, парк. Объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей. Планируется создать 800 новых рабочих мест. Планируемый туристический поток по итогам реализации проекта составит 150 тыс. человек в год. Инициатором проекта выступает «Специализированный застройщик “Увильды-Резорт”».