Генпрокуратуру РФ просят проверить строительство курорта на озере Увильды

«Однако указанный порядок доведения информации не был соблюден, и жители узнали о стройке из рекламы застройщика. Информация об общественных слушаниях появилась на официальных ресурсах местной администрации в сети интернет только 17 февраля, уже после начала возмущения жителей. А встреча главы Аргаяшского района с местным населением была малочисленна и носила формальный характер — подавляющее большинство не было уведомлено о мероприятии надлежащим образом. В итоге на основании обращения жителей депутатом фракции КПРФ Государственной Думы Владимиром Исаковым было направлено официальное письмо на имя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Гуцана с просьбой принять меры прокурорского реагирования для восстановления гражданских прав заявителей. Со своей стороны Челябинский обком КПРФ продолжит следить за развитием событий и принятыми решениями, а также содействовать жителям посёлков в соблюдении их конституционных прав на благоприятную окружающую среду», — уточнили в обкоме.