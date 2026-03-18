350 нарушителей миграционного законодательства выявили в Нижегородской области

599 административных протоколов составили в Нижегородской области по итогам операции «Иностранный специалист». В ходе рейда было выявлено 350 нарушителей миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Полицейские уделяли особое внимание местам трудоустройства иностранцев, а также объектам жилого сектора, где они могут быть фиктивно прописаны.
Самым частное нарушением — 188 протоколов — было несоблюдение правил въезда в РФ. В 108 случаях принимающая сторона не исполняла обязанности по миграционному учету. Среди других нарушений — неправомерное привлечение иностранцев к работе, несоблюдение иммиграционных правил и т.д.
По итогам рейда 10 мигрантам назначили административное выдворение из РФ, еще 67 — принудительное.
