Синоптик Леус: магнитная буря может сохраниться в первой половине 20 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Магнитная буря, которая, как ожидается, обрушится на Землю утром в 19 марта, может сохраниться и в первой половине 20 марта на слабом уровне. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы от вспышки М2.8, вероятно, начнется на Земле утром в четверг. Ее сила в пике может достигать уровня G2-G3.
«Уточненный прогноз оставил без изменений интенсивность ожидаемого события, магнитные бури по-прежнему прогнозируются в диапазоне до средней и сильной — уровней G2-G3, а вот продолжительность возмущений магнитосферы Земли возросла — теперь с перерывами магнитные бури слабой интенсивности, уровня G1, захватят и первую половину пятницы, а в воскресенье геомагнитное поле сохранится в слабо возмущенном состоянии», — отметил синоптик.