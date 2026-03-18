В Иркутской области предложили увеличить штрафы за нарушение закона о тишине

За 2025 год полиция получила более 16 тысяч жалоб на шум, а общая сумма штрафов за нарушение тишины составила 2,4 миллиона рублей. Штрафы выписываются за любые громкие звуки в жилых домах с 23:00 до 7:00. Это касается не только громкой музыки, но и ремонта, криков и других действий, которые мешают спокойному отдыху. Напомним, для обычных граждан штраф составит от 500 до 2 500 рублей. Если шумят должностные лица, им придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. А для организаций штрафы значительно выше — от 20 до 25 тысяч рублей.