Нижегородские кафе могут отказаться от бумажных книг жалоб в пользу электронных

С 1 сентября 2026 года рестораны и кафе в Нижегородской области могут перейти на электронные книги жалоб, полностью отказавшись от бумажных. Об этом пишет «ФедералПресс».
С соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор. Предлагается, что постановление будет действовать до 2032 года. Вместо записей в книге посетители ресторанов и кафе смогут оставить свои претензии, воспользовавшись QR-кодом и электронным сервисами обратной связи.
«На самом деле, ресторанный рынок уже давно живет в цифровой среде. У гостей есть “Яндекс. Карты”, агрегаторы, соцсети — люди оставляют отзывы буквально в один клик. Поэтому сама идея электронной книги жалоб не выглядит революцией», — сказал руководитель Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев.
Эксперт отметил, что цифровизация позволит заведениям оперативно решать конфликты, не доводя до публикации негативных отзывов в интернете. Директор Ассоциации подчеркнул, что региональный ресторанный рынок довольно современный, поэтому отрасль к нововведениям вполне готова.
«Скорее всего, многие рестораны просто интегрируют эту функцию в уже существующие каналы общения с гостями», — заключил Алексей Беляев.
Ранее мы писали, что блюда по мотивам хохломы появились в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга.