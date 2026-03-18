Даты конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде перенесли

Главное ИТ-событие страны перенесли на день раньше из-за корректировок в графиках первых лиц государства.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИПР, пояснив, что изменения в расписании связаны с графиками почетных гостей. Ранее планировалось, что деловая программа начнется 19 мая.

Ключевыми темами форума станут технологический суверенитет, искусственный интеллект и сотрудничество со странами БРИКС и ШОС. Традиционно на площадке «Нижегородской ярмарки» ожидают председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, главу Минцифры Максута Шадаева и руководителей крупнейших ИТ-корпораций. Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что регион готов представить передовые разработки в сфере кибербезопасности и импортозамещения.

Параллельно с деловой частью состоится вручение премии CIPR DIGITAL за достижения в области цифровых технологий. Молодежный фестиваль «Тех-Френдли Викенд», посвященный популяризации инноваций, также сдвинулся в календаре — он пройдет на территории ярмарки и центра «Высота» с 21 по 23 мая.

Ранее сообщалось, что фестиваль INTERVALS откроет событийный сезон в Нижнем Новгороде.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
