Компенсации и пособия в сотни тысяч леев, автомобиль Lexus, а на счетах — более 1,5 миллиона: Сколько заработала глава Конституционного суда Молдовы Маноле в 2025 году

Председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле задекларировала доходы и имущество за 2025 год. Согласно документу, её совокупный доход составил более 3,1 млн леев. Основную часть обеспечили зарплата в Конституционном суде (около 994 тыс. леев), пенсия (694 тыс. леев), а также другие выплаты и компенсации, в том числе компенсация морального ущерба — 304,5 тыс. леев и единовременное пособие — более 256 тыс. леев.
Маноле владеет квартирой площадью 140 кв. м, гаражом, земельным участком, а также автомобилем Lexus NX 350h (2023 года).
На банковских счетах и депозитах у неё — свыше 1,5 млн леев, а также средства в иностранной валюте.
