За первую половину марта 5 собак и 2 кошки вылетели за границу из Красноярска

С 1 по 15 марта специалисты краевого Россельхознадзора в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Красноярска проконтролировали 97 международных рейсов.
По данным ведомства, за первую половину месяца из ручной клади и багажа изъяли 28,2 кг продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований у пассажиров из Республик Таджикистан и Узбекистан. Среди изъятого — молочная и мясная продукция, мёд.
«Опасная в ветеринарном отношении продукция уничтожена путем сжигания в специально оборудованной печи в пределах пункта пропуска аэропорта. За нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза к административной ответственности привлечены 15 граждан», — пояснили в Россельхознадзоре.
Также с 1 по 15 марта сотрудниками ведомства проведен ветеринарный контроль и оформлен вывоз с территории края 7 мелких домашних животных. Из них 5 собак — пород французский бульдог, пудель, джек рассел терьер, чихуахуа, йоркширский терьер — и 2 беспородные кошки. Животные вылетели вместе с владельцами в Испанию, Италию, Таиланд, Грузию и Вьетнам.
Кроме того, из Киргизии в Красноярск ввезено 2 партии в количестве 1430 штук декоративной птицы: попугаи волнистые, неразлучники, кореллы и ожереловые. А также 3 партии (418,3 тыс. штук) инкубационного яйца кур из Узбекистана.
