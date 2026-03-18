Красноярские врачи оценили риск завоза лихорадки Чикунгунья и вируса Нипах

По словам медиков, лихорадка Чикунгунья, выявленная месяц назад у российской туристки, не передаётся от человека к человеку. Заразиться можно только через укус комара, который обитает в Азии и Африке. В России этих насекомых нет. Болезнь редко приводит к смерти — летальность составляет около 0,1%. Тяжёлые последствия возможны у пожилых и людей с хроническими заболеваниями. При своевременном лечении прогноз благоприятный.