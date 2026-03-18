Красноярские врачи оценили риск завоза лихорадки Чикунгунья и вируса Нипах

Вспышка лихорадки Чикунгунья и распространение вируса Нипах вызвали вопросы у жителей Красноярского края. Насколько реальна угроза для региона, разъяснили специалисты Красноярской краевой клинической больницы Анна Демидова и Валерия Зибирова.
По словам медиков, лихорадка Чикунгунья, выявленная месяц назад у российской туристки, не передаётся от человека к человеку. Заразиться можно только через укус комара, который обитает в Азии и Африке. В России этих насекомых нет. Болезнь редко приводит к смерти — летальность составляет около 0,1%. Тяжёлые последствия возможны у пожилых и людей с хроническими заболеваниями. При своевременном лечении прогноз благоприятный.
Вирус Нипах переносят плодовые летучие мыши, живущие только в тропиках. Для Красноярского края угрозы нет. В естественных регионах распространения летальность действительно высока — от 40% до 75%.
Туристам врачи советуют быть внимательными: в экзотических странах подстерегает множество инфекций. Следует тщательно соблюдать гигиену, защищаться от комаров и пить только кипячёную или бутилированную воду.
