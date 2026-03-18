«Автотор» принимает «Профессионалов»: будущие автомеханики поборолись за звание лучших в Калининграде

протяжении трёх дней студенты профильных специальностей соревновались в мастерстве технического обслуживания и ремонта автомобилей. Площадкой для проведения конкурса стал современный учебный центр компании «Автотор», которая выступила ключевым индустриальным партнёром мероприятия, предоставив не только собственную инфраструктуру, но и экспертную поддержку.
За право представлять Калининградскую область на всероссийском уровне боролись студенты Прибалтийского судостроительного колледжа, Колледжа агротехнологий и природообустройства, Колледжа мехатроники и пищевой индустрии, а также Технологического колледжа Советска. Каждый из участников прошёл жесткий внутренний отбор в своем учебном заведении, прежде чем получить возможность выйти на областную площадку.
Среди конкурсантов оказался и третьекурсник Колледжа мехатроники Михаил Журавель, специализирующийся на ремонте двигателей внутреннего сгорания. Для него это дебют в областных соревнованиях, и молодой человек уже успел оценить уровень подготовки. «Конкурс очень полезен для развития автопрома. Он учит быстрому и качественному обслуживанию транспортных средств», — поделился Михаил.
По его словам, задания оказались средней сложности, но конкуренты действительно сильные. Отдельно он отметил инфраструктуру учебного центра «Автотора», подчеркнув комфорт и удобство выполнения заданий, а также грамотное расположение оборудования и инструментов на рабочих постах. В будущем молодой специалист планирует работать на автобазах или открыть собственное дело.
Яна Федоренко, заведующая учебной частью Колледжа мехатроники и пищевой индустрии, подчёркивает, что интерес к рабочим специальностям в последние годы заметно вырос: «Президент Владимир Владимирович Путин активно поддерживает повышение престижа рабочих профессий. Чемпионатное движение с каждым годом набирает обороты, привлекая все больше участников», — говорит она.
Пока студенты соревновались, более 200 школьников со всей Калининградской области знакомились с миром автомобилестроения на специальных профориентационных мастер-классах. Ребята узнали о различных компонентах автомобилей, их функциях и принципах работы. Им рассказали о механической и автоматической трансмиссии, двигателе внутреннего сгорания, а также о важности электронных систем в современных машинах. Организаторы рассматривают возможность проведения в будущем отдельных соревнований для школьников, начиная с четырнадцати лет.
Отметим, победитель регионального этапа теперь получит право представлять Калининградскую область на всероссийском уровне. В компании «Автотор» отметили, что чемпионат — это не только состязание, но и мощный механизм поиска талантливых молодых работников, который обеспечивает оперативное и эффективное кадровое обеспечение различных отраслей экономики России, что напрямую работает на достижение технологического суверенитета страны.