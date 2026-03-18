«Автотор» принимает «Профессионалов»: будущие автомеханики поборолись за звание лучших в Калининграде

Пока студенты соревновались, более 200 школьников со всей Калининградской области знакомились с миром автомобилестроения на специальных профориентационных мастер-классах. Ребята узнали о различных компонентах автомобилей, их функциях и принципах работы. Им рассказали о механической и автоматической трансмиссии, двигателе внутреннего сгорания, а также о важности электронных систем в современных машинах. Организаторы рассматривают возможность проведения в будущем отдельных соревнований для школьников, начиная с четырнадцати лет.