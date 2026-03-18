Нижегородцы могут стать волонтерами проекта ФКГС

В Нижегородской области стартовал набор добровольцев для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Оно ежегодно проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заявки от желающих принимаются до 5 июня, а само голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня.
Волонтеры уже шестой год помогают жителям сориентироваться в дизайн-проектах общественных пространств: парков, скверов, набережных, пешеходных зон и площадей. Их задача — рассказывать о том, какие территории выставлены на голосование, и объяснять, как через портал «Госуслуги» выбрать приоритетный объект. Добровольцы также отвечают на вопросы нижегородцев — от сроков благоустройства до возможности предложить собственную инициативу.
Координировать работу волонтеров в регионе будет штаб на базе АНО «Волонтерский центр Нижегородской области». Его руководитель Татьяна Дружинина отметила высокую вовлеченность жителей: «Мы видим огромный запрос со стороны нижегородцев на участие в жизни региона. Волонтеры выступают ключевым звеном между инициативами жителей и их реализацией. За годы участия в проекте мы подготовили множество добровольцев, которые помогают сделать голосование доступным для всех возрастов».
Присоединиться к команде добровольцев могут нижегородцы старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале Добро.рф по ссылке. Волонтеры будут работать на информационных точках в общественных пространствах, помогая жителям проголосовать в удобном формате.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом Владимиром Путиным и направлен на создание современной среды в городах и населенных пунктах.