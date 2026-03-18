В России подсчитали, во сколько гражданам на самом деле обходятся бизнес-ланчи

«Эффект латте» — это популярная финансовая концепция Дэвида Баха, согласно которой небольшие, но регулярные повседневные траты со временем складываются в значительные суммы. Термин появился благодаря примеру с кофе навынос: если каждый день тратить несколько сотен рублей на латте или другие мелкие покупки, за год может накопиться сумма, которую можно было бы направить на сбережения или инвестиции. Идея эффекта в том, что контроль даже над небольшими расходами способен заметно повлиять на личный бюджет в долгосрочной перспективе.