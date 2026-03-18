Членом Общественной палаты России от Красноярского края вновь избрана Наталья Грушевская

На заседании Общественной палаты Красноярского края были проведены выборы представителя в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. Голосование было тайным.

На заседании Общественной палаты Красноярского края были проведены выборы представителя в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. Голосование было тайным. Большинством голосов наш регион в Общественной палате России будет представлять заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская. Наталья Викторовна работала в ОП РФ в прошлом составе, была заместителем председателя комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, входила в комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан, по просвещению и воспитанию, по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Наталья Грушевская поблагодарила коллег за оказанное доверие, пообещала и дальше продвигать интересы жителей Красноярского края на общероссийском уровне. Участие в работе Общественной палаты России представителей разных регионов позволяет учитывать специфику каждой территории нашей большой страны при разработке общегосударственных норм и правил, а также привлекать внимание к местным проблемам и возможностям — например, повышение уровня образования и здравоохранения, поддержка малого бизнеса, улучшение экологии, — отметила Наталья Грушевская. — Активная позиция членов Общественной палаты укрепляет доверие граждан к органам власти, ведь люди видят, что их мнение услышано и учтено. Постараюсь и в следующем созыве Общественной палаты России доносить мнения и взгляды жителей Красноярского края до правительства страны. В июне 2026 года истекает срок полномочий 8-го состава Общественной палаты Российской Федерации. В новый состав войдут 172 члена: 40 человек, утверждаемых указом президента России, 89 представителей общественных палат субъектов РФ и 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.