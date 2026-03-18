С 21 марта открывается охота на медведя в Башкирии

В Башкирии с 21 марта стартует весенний сезон охоты на бурого медведя, который продлится до 10 июня, сообщили в министерстве экологии республики. Согласно установленным лимитам, в этом году охотникам разрешено добыть от 550 до 600 особей. Охота возможна как в закрепленных, так и в общедоступных угодьях. Под строгим запретом добыча самок с медвежатами текущего года и особей младше одного года.