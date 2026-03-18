Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 21 марта открывается охота на медведя в Башкирии

За одного хищника можно получить 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 21 марта стартует весенний сезон охоты на бурого медведя, который продлится до 10 июня, сообщили в министерстве экологии республики. Согласно установленным лимитам, в этом году охотникам разрешено добыть от 550 до 600 особей. Охота возможна как в закрепленных, так и в общедоступных угодьях. Под строгим запретом добыча самок с медвежатами текущего года и особей младше одного года.

Чтобы получить разрешение, охотнику необходимо заранее подать заявление в ведомство, оплатить госпошлину в размере 650 рублей и специальный сбор за добычу медведя в размере трех тысяч рублей. В общедоступных угодьях разрешения распределяются через жеребьевку.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.