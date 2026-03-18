Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Кубке Дружбы» нижегородские пятиборцы завоевали шесть медалей

В Кирове наши земляки продемонстрировали высочайших уровень.

Сразу шесть наград завоевали Нижегородские спортсмены на международных соревнованиях «Кубок Дружбы» по современному пятиборью, которые прошли в Кирове.

За награды боролись атлеты 15−16 лет.

У девушек весь пьедестал заняли представительницы Нижегородского училища олимпийского резерва. Золотую медаль завоевала Софья Гетманская, серебро и бронза достались Анне Кочешковой и Еве Стрелковой соответственно.

Эти же девчата, плюс Элина Помелова, в составе сборной Нижегородской области стали победителями в командной зачёте.

В соревнованиях юношей звание сильнейшего стал Егор Кушнаренко из лысковской спортивной школы ФОКа «Олимп».

В командном зачете сборная Нижегородской области в составе Кушнаренко, Николая Прописнова, Александра Диряева и Александра Иванова заняла третье место.