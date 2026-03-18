На «Кубке Дружбы» нижегородские пятиборцы завоевали шесть медалей

Сразу шесть наград завоевали Нижегородские спортсмены на международных соревнованиях «Кубок Дружбы» по современному пятиборью, которые прошли в Кирове.
За награды боролись атлеты 15−16 лет.
У девушек весь пьедестал заняли представительницы Нижегородского училища олимпийского резерва. Золотую медаль завоевала Софья Гетманская, серебро и бронза достались Анне Кочешковой и Еве Стрелковой соответственно.
Эти же девчата, плюс Элина Помелова, в составе сборной Нижегородской области стали победителями в командной зачёте.
В соревнованиях юношей звание сильнейшего стал Егор Кушнаренко из лысковской спортивной школы ФОКа «Олимп».
В командном зачете сборная Нижегородской области в составе Кушнаренко, Николая Прописнова, Александра Диряева и Александра Иванова заняла третье место.