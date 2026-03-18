Живописец Назаров рассказал, как писал портреты бойцов в ЛНР

— Вот садится перед тобой человек. Если у тебя нет этого «чувствилища», ты просто его скопируешь — добротно или не очень. Но если ты ищешь в нём образ, ты пытаешься нащупать то, что важно усилить. Тот парень своим взглядом меня просто зарядил. Я хотел передать не его болезнь, а его внутренний свет. Когда я показал ему рисунок, он сказал: «Да, ты попал. Я внутри такой и есть». Вот это и есть работа художника — не копировать, а вытаскивать суть.