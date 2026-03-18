Белорус получил контузию глаза, ударив корову палкой

В Ивацевичском районе мужчина ударил корову палкой и сам получил контузию глаза, в деле разбирались судмедэксперты. Подробности сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
В медучреждение за медицинской помощью обратился 57-летний житель Ивацевичского района. Мужчина работает животноводом на местном предприятии и рассказал, что получил травму, когда перегонял скот. Сельчанин подгонял стадо коров и, когда одну из них ударил деревянной палкой, от нее отлетела щепка и попала ему прямо в глаз.
— В результате мужчина получил контузию глаза и кровоизлияние в глазное яблоко, — рассказали в пресс-службе.
Для того, чтобы установить степень тяжести телесного повреждения назначили судмедэкспертизу. Травму квалифицировали как легкое телесное повреждение.
Еще мы писали, что власти объявили массовую вакцинацию из-за укусившего человека кота под Минском.
Также мы писали, что сотрудники МЧС нашли погибшую женщину при пожаре в общежитии в Могилеве.
Тем временем полторы тонны говядины из Беларуси уничтожены в России.