Специально для участников СВО зарезервированы 27 профессий для бесплатного обучения

Как показывает практика, возможности для обучения и трудоустройства появляются и во время восстановления здоровья. Сергей Литвиненко из ДНР служил командиром отделения инженерно-саперной роты. На одном из заданий был ранен — подорвался на мине. После лечения и реабилитации вернулся домой. Филиал фонда помог с реабилитацией в Донецком республиканском протезно-ортопедическом центре. Руководство учреждения, узнав о желании ветерана работать, предложило трудоустроиться к ним, и он с удовольствием согласился. Сергей прошел профильное обучение и теперь в должности инженера-механика создает современные протезы и помогает таким же ребятам, как он.