Новые корональные дыры могут начать воздействовать на Землю к выходным

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Несколько новых корональных дыр появились на обращенной к Земле стороне Солнца, они могут начать влиять на планету ближе к выходным. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На обращенной к Земле стороне Солнца за прошедшие дни появилось сразу несколько новых корональных дыр. Соответственно, полного покоя пока точно не ожидается. Впрочем, этот фактор начнет работать ближе к выходным. Пока ждем прихода плазменного облака и, возможно, полярных сияний», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы от вспышки М2.8, вероятно, начнется на Земле утром в четверг. Ее сила в пике может достигать уровня G2-G3.