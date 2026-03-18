Жильцам четырех воронежских домов 19 марта отключат воду

Воронежский водоканал завтра, 19 марта, проведет плановые работы — замену задвижки диаметром 100 мм на водопроводе у дома № 34 по улице Степана Разина. На время выполнения работ — с 10:00 до 16:00 — холодную воду отключат жителям домов №№ 34, 37, 41 и 47 по улице Степана Разина.