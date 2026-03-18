Красноярские коммунальщики готовятся к плановой промывке труб

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Ленинском районе слесари «КрасКом» провели обследование сетей водоотведения для составления плана гидродинамической промывки трубопроводов на II квартал 2026 года.
Например, в апреле на ул. Борисевича с помощью специальной каналопромывочной машины от жира, влажных салфеток и кухонных тряпок будут почищены внутриквартальные трубопроводы вокруг многоквартирного дома номер 30.
В связи с тем, что работы придется проводить в стеснённых условиях на плотно запаркованной придомовой территории, подготовка к промывке сетей канализации будет проводиться совместно с Советом дома.
В феврале активные жители дома на ул. Борисевича, 30 уже помогали слесарям «КрасКом» находить владельцев личных авто, которые препятствовали проезду тяжелой коммунальной техники для уборки наледи после устранения мусорного засора.
Крупногабаритной каналопромывочной спецтехнике также потребуется свободный проезд по двору, поэтому дата работ будет согласовываться с Советом дома, чтобы жители временно убрали свои припаркованные машины для гидродинамической промывки уличной канализации.
Всего с начала года «КрасКом» промыл с помощью машин ДКТ около 30 км сетей водоотведения по 460 адресам. Устранено более 2600 засоров твердым бытовым мусором, который красноярцы в нарушение правил эксплуатации санузла смыли в унитаз вместо утилизации через контейнер для сбора ТКО.