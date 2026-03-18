Депутат предложил освободить госслужащих Казахстана в пятницу от работы

Депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года рассказал, как можно повысить квалификацию казахстанских госслужащих, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мажилисмен в ходе обсуждения проекта закона «О государственной службе Республики Казахстан» внес необычное предложение.

«Президент говорил, что нужно читать книги, и мое личное предложение, если и не в рамках этого закона, то в будущем каждую пятницу сделать творческим днем и днем просвещения. Никаких документов, никаких заданий в этот день предлагаю госслужащим не давать, освободить в целом от работы, чтобы они пошли в библиотеку и читали книги и повышали свои знания», — предложил депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента поддержали в первом чтении проект закона «О государственной службе Республики Казахстан».