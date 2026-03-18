На ремонт трамвайного перегона в Нижнем Новгороде выделили 769 млн рублей

Ремонт трамвайного перегона Соцгород-1 — Соцгород-2 в Нижнем Новгороде обойдется в 769 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на данные ООО «Экологические проекты».
Реконструкцию доверили подрядчику ООО «Форт». Компания занимается обновлением перегона, в который входит и улица Строкина. В «Экологических проектах» заверили, что все работы ведутся строго по заключению госэкспертизы. Завершить реконструкцию трамвайных путей планируют в третьем квартале 2026 года.
Кстати, о ходе обновления трамвайной сети в начале марта доложил президенту губернатор Глеб Никитин. На встрече с Владимиром Путиным он сообщил, что выполнено уже больше двух третей работ: уложено 104 километра путей из 149 запланированных, а также поставлено 145 новых трамваев из 170.
Также напомним, что Нижний Новгород получил еще 1,4 миллиарда рублей на развитие трамвайной сети. Часть денег направили подрядчику на оплату выполненных работ по реконструкции путей и тяговых подстанций. Остальное пошло на пять новых трамваев «МиНиН» и аванс за следующие вагоны.