На ремонт трамвайного перегона в Нижнем Новгороде выделили 769 млн рублей

Кстати, о ходе обновления трамвайной сети в начале марта доложил президенту губернатор Глеб Никитин. На встрече с Владимиром Путиным он сообщил, что выполнено уже больше двух третей работ: уложено 104 километра путей из 149 запланированных, а также поставлено 145 новых трамваев из 170.