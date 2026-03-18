Умение рассказывать истории помогает детям лучше понимать эмоции окружающих

Сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Екатерина Ощепкова, объясняя выявленную взаимосвязь, отметила, что составление рассказа представляет собой сложную задачу: ребенку нужно встать на место героев, понять их мотивы и чувства, а также выстроить логическую цепочку событий, которая была бы понятна слушателю. Поэтому для развития понимания эмоций у дошкольника нужно не просто расширять его словарный запас, но и развивать у него умение рассказывать, делают вывод авторы работы.