18 марта десятки зданий в Ростове до вечера остались без отопления

В Ростове-на-Дону с 10 утра до 20 часов ограничили подачу тепла в десятки домов. Причина — ремонт подающего трубопровода на улице Пушкинской. Информация поступила от компании «Ростовские тепловые сети» (РТС).
Под отключения попали дома по следующим адресам:
— Пушкинская, 217, 219, 215, 221, 229, 231, 241, 243, 245;
— Максима Горького, 260−264, 268, 287, 289, 291, 270, 276, 293, 295;
— Адыгейская, 72,74;
— Каяни, 17/3, 17/6, 17/5, 17/1, 17/2, 17, 15, 17/6 б;
— Театральный, 63;
— Энергетиков, 2, 4, 6, 8;
— Шолохова 8, 32/65, 48/22.
Прочие объекты:
— Театральный, 46, 48;
— Максима Горького, 270;
— Энергетиков, 6;
— Шолохова, 1, 5;
— Варфоломеева, 378;
— Энергетиков, 376.
Жителей донской столицы просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую РТС при обнаружении течи на улицах, о случаях размыва грунта или дорожного покрытия. К таким местам нельзя приближаться.
