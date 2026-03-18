Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 марта десятки зданий в Ростове до вечера остались без отопления

Начали ремонт на Пушкинской: ростовчан предупредили о временном отключении теплоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 10 утра до 20 часов ограничили подачу тепла в десятки домов. Причина — ремонт подающего трубопровода на улице Пушкинской. Информация поступила от компании «Ростовские тепловые сети» (РТС).

Под отключения попали дома по следующим адресам:

— Пушкинская, 217, 219, 215, 221, 229, 231, 241, 243, 245;

— Максима Горького, 260−264, 268, 287, 289, 291, 270, 276, 293, 295;

— Адыгейская, 72,74;

— Каяни, 17/3, 17/6, 17/5, 17/1, 17/2, 17, 15, 17/6 б;

— Театральный, 63;

— Энергетиков, 2, 4, 6, 8;

— Шолохова 8, 32/65, 48/22.

Прочие объекты:

— Театральный, 46, 48;

— Максима Горького, 270;

— Энергетиков, 6;

— Шолохова, 1, 5;

— Варфоломеева, 378;

— Энергетиков, 376.

Жителей донской столицы просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую РТС при обнаружении течи на улицах, о случаях размыва грунта или дорожного покрытия. К таким местам нельзя приближаться.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.