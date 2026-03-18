Эксперт: перебои с интернетом тормозят развитие платформенной экономики в России

Платформенная экономика в России из-за частых перебоев с интернетом может перестать функционировать. Об этом в интервью РИАМО рассказал руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой. Кроме того, проблемы с сетью приводят к сокращению доходов граждан, занятых в разных сферах.
«Перебои с интернетом напрямую влияют на платформенную экономику, с которой сегодня связаны многие процессы в России. Именно интернет, маркетплейсы и электронные платформы позволяют вовлекать в экономическую деятельность огромное число исполнителей и заказчиков. При ограничении доступа к Сети, замедлении браузеров и мессенджеров эта система начинает испытывать серьезные трудности. В конечном счете платформенная экономика в ее нынешнем виде может просто перестать функционировать», — сказал эксперт.
Ограничения интернета в крупных российских городах, в первую очередь, сказываются на пассажирских перевозках — в сфере услуг такси. Проблемы с сетью приводят к тому, что агрегаторы не работают. По сути, миллионы водителей не могут нормально работать и теряют заработок.