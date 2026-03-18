Эксперт: перебои с интернетом тормозят развитие платформенной экономики в России

«Перебои с интернетом напрямую влияют на платформенную экономику, с которой сегодня связаны многие процессы в России. Именно интернет, маркетплейсы и электронные платформы позволяют вовлекать в экономическую деятельность огромное число исполнителей и заказчиков. При ограничении доступа к Сети, замедлении браузеров и мессенджеров эта система начинает испытывать серьезные трудности. В конечном счете платформенная экономика в ее нынешнем виде может просто перестать функционировать», — сказал эксперт.