Нижегородский ФК «Победа» вновь возглавил Олег Макеев

«Олег Макеев уже работал с командой и знаком с большей частью футболистов. Не придется тратить драгоценное время на адаптацию, что очень важно, учитывая финишную прямую подготовки к старту сезона. Также Олег Александрович использует тактическую модель, схожую с той, что команда отрабатывала в рамках подготовительного периода. Не нужно будет рушить все то, что нарабатывалось на протяжении двух месяцев», — добавил Галицкий.