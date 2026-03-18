Нижегородский ФК «Победа» вновь возглавил Олег Макеев

Прежний наставник команды перебрался в Саратов.

Источник: Нижегородская правда

За две с небольшим недели до старта во второй лиге первенства России по футболу нижегородская «Победа» произвела кадровые перестановки.

Вместо Евгения Чернухина пост главного тренера занял Олег Макеев, который в начале года уже возглавлял тренерский штаб.

«С Евгением Юрьевичем Чернухиным была договоренность о том, что в случае его приглашения в команду из более статусной лиги, мы его без проблем отпустим. Ему поступило предложение войти в тренерский штаб саратовского “Сокола” из первой лиги, и мы выполнили свои договоренности», — прокомментировал ситуацию президент ФК «Победа» Вадим Галицкий.

Вместе с Чернухиным уходят и его помощники Михаил Гайсин и Андрей Сосницкий.

«Олег Макеев уже работал с командой и знаком с большей частью футболистов. Не придется тратить драгоценное время на адаптацию, что очень важно, учитывая финишную прямую подготовки к старту сезона. Также Олег Александрович использует тактическую модель, схожую с той, что команда отрабатывала в рамках подготовительного периода. Не нужно будет рушить все то, что нарабатывалось на протяжении двух месяцев», — добавил Галицкий.

5 апреля «Победа» будет принимать «Носту» из Новотроицка. Игра должна пройти на стадионе «Северный», который сейчас проходит сертификацию.