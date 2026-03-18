На базе «Автотора» определили лучшего молодого автомеханика региона: победитель представит область на федеральном уровне

обслуживание легковых автомобилей«. Площадкой для проведения соревнований выступил учебный центр компании “Автотор”, которая традиционно поддерживает развитие профессионального образования и подготовку кадров для автомобильной индустрии.
В течение трёх дней студенты профильных специальностей из пяти учебных заведений региона демонстрировали свои навыки. Участники представляли Прибалтийский судостроительный колледж, Колледж агротехнологий и природообустройства, Колледж мехатроники и пищевой индустрии, а также Технологический колледж Советска. Каждый из них прошел строгий отбор внутри своего учебного заведения, прежде чем попасть на региональный этап.
Чемпионат стал не просто соревновательной площадкой, но и местом обмена опытом между образовательными учреждениями и реальным сектором экономики. «Автотор» выступил в роли индустриального партнера, предоставив современное оборудование и привлекая экспертов из числа практикующих специалистов для объективной оценки конкурсантов.
Студент третьего курса Колледжа мехатроники Михаил Журавель, специализирующийся на ремонте двигателей внутреннего сгорания, впервые участвует в областном конкурсе. Он отмечает высокий уровень организации и комфортные условия работы. «Инфраструктура учебного центра АВТОТОР позволяет выполнять задания максимально эффективно: все оборудование и инструменты расположены правильно и находятся под рукой», — поделился впечатлениями Михаил. Он уверен, что такие соревнования помогают оттачивать навыки быстрого и качественного ремонта. В будущем молодой специалист рассматривает возможность работы на автобазах или открытия собственного сервиса.
Заведующая учебной частью Колледжа мехатроники Яна Федоренко подчёркивает важность чемпионатного движения для популяризации рабочих специальностей. «Президент Владимир Путин активно поддерживает повышение престижа рабочих профессий. Мы видим, как с каждым годом растёт число участников и интерес к чемпионату», — отмечает она.
Параллельно с основными соревнованиями для студентов была организована обширная профориентационная программа для школьников: более 200 учащихся из разных муниципалитетов области посетили мастер-классы, где смогли познакомиться с устройством автомобилей, принципами работы двигателя, трансмиссии и электронных систем. Организаторы рассматривают возможность расширения программы и проведения отдельных конкурсов для школьников с 14 лет.
Победитель регионального этапа получит право представлять Калининградскую область на всероссийских соревнованиях. В компании «Автотор» подчёркивают, что такие мероприятия играют ключевую роль в подготовке квалифицированных кадров и укреплении технологического суверенитета страны, обеспечивая реальный сектор экономики талантливыми специалистами.