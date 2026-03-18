На Рудневском мосту во Владивостоке проведут ремонт деформационного шва

В соцсетях разошлась информация и видео о том, что местные жители «починили» на Рудневском мосту деформационный шов, который разошелся, мешками с песком, «Дошираком» и синей изолентой. На кадрах с места видно, что между стыками плит уложили мешки, рядом лежат два брикета лапши, приклеенные синей изолентой.