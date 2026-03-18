На Рудневском мосту во Владивостоке проведут ремонт деформационного шва

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Дорожные рабочие на этой неделе проведут временный ремонт деформационного шва на Рудневском мосту во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии.
В соцсетях разошлась информация и видео о том, что местные жители «починили» на Рудневском мосту деформационный шов, который разошелся, мешками с песком, «Дошираком» и синей изолентой. На кадрах с места видно, что между стыками плит уложили мешки, рядом лежат два брикета лапши, приклеенные синей изолентой.
«На этой неделе дорожники проведут работы по ремонту поврежденного асфальта в районе деформационного шва. Это будет временная мера, пока не заработают асфальтовые заводы и нет возможности провести работы полноценно», — сообщили в мэрии.
Как проинформировал муниципальный центр управления Владивостока в комментариях к постам в Telegram-каналах, ремонт моста начнут при установлении постоянных положительных температур, ориентировочно, в апреле.