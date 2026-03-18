Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Назарове косуля влетела в окно квартиры пенсионера и поранилась о стекло

В городе Назарово Красноярского края косуля влетела в окно квартиры пенсионера. Об этом сообщает газета «Советское Причулымье».

Все произошло утром 18 марта. Дикое животное разбила стекло в квартире на первом этаже дома по улице Арбузова, влетела внутрь и поранилась о разбитое стекло.

В этот момент в квартире никого не было — одинокий пенсионер отсутствовал дома. Очевидцы вызвали полицию.

На место прибыли сотрудники и охотовед, вместе они поймали животное и доставили к ветеринарам. Сейчас косулю осматривают специалисты.

Ранее в министерстве природных ресурсов Красноярского края предупреждали, что из-за обильных снегопадов животным тяжелее добывать корм и передвигаться. Из-за этого они чаще выходят к людям. С начала года в регионе зафиксировали уже более 100 случаев выхода копытных в населенные пункты.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.