В Назарове косуля влетела в окно квартиры пенсионера и поранилась о стекло

В городе Назарово Красноярского края косуля влетела в окно квартиры пенсионера. Об этом сообщает газета «Советское Причулымье».
Все произошло утром 18 марта. Дикое животное разбила стекло в квартире на первом этаже дома по улице Арбузова, влетела внутрь и поранилась о разбитое стекло.
В этот момент в квартире никого не было — одинокий пенсионер отсутствовал дома. Очевидцы вызвали полицию.
На место прибыли сотрудники и охотовед, вместе они поймали животное и доставили к ветеринарам. Сейчас косулю осматривают специалисты.
Ранее в министерстве природных ресурсов Красноярского края предупреждали, что из-за обильных снегопадов животным тяжелее добывать корм и передвигаться. Из-за этого они чаще выходят к людям. С начала года в регионе зафиксировали уже более 100 случаев выхода копытных в населенные пункты.
