Али Лариджани. Главное об архитекторе ядерной программы Ирана

Лариджани родился в Королевстве Ирак в городе Эн-Наджафе 3 июня 1958 года в семье аятоллы.
Его отец Хашеми Мирза Амоли находился в Ираке в ссылке, куда его отправил иранский шах Реза Пехлеви.
В Иран семья Лариджани вернулась в 1961 году.
Лариджани имеет диплом бакалавра по математике и информатике Технологического университета имени Шарифа в Тегеране, степень магистра и доктора философии Тегеранского университета.
В 1979 году после победы Исламской революции он вступил в Корпус стражей исламской революции (КСИР). Принимал участие в ирано-иракской войне с 1980 по 1988 годы.
В 1992 году возглавил министерство культуры и исламской ориентации правительства Хашеми Рафсанджани.
С 1994 по 2004 год он руководил государственной телерадиокомпанией Ирана.
В 2005 году Лариджани участвовал в президентской гонке. По итогам голосования занял шестое место.
С 2005 по 2007 год был главой Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, руководил возобновлением деятельности по обогащению урана, принимал участие в переговорах по ядерной программе страны.
В 2008 и 2012 годах избирался депутатом в Меджлис. До 2020 года был его председателем.
В 2021 году стал членом Совета целесообразности при высшем руководителе Ирана.
В августе 2025 года Лариджани вновь занял пост секретаря ВСНБ.
По информации западных СМИ, в декабре 2025 года — январе 2026 года он, по распоряжению Али Хаменеи, занимался организацией подавления акций протеста. Сам Лариджани называл участников беспорядков «городской квазитеррористической группой».
The Jerusalem Post сообщала, что Али Хаменеи распорядился назначить Лариджани своим преемником в случае своей смерти.
После гибели Хаменеи Лариджани вошел в состав Временного руководящего совета Исламской Республики и возглавил кризисное управление страной.
Лариджани погиб 17 марта в результате авиаудара.
Политик был женат на Фариде Мутаххари — дочери аятоллы Марзука Мутаххари, которого считают одним из главных идеологов Исламской революции, был отцом четырех детей — двоих сыновей и двух дочерей.