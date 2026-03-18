Медики раскрыли, сколько раз в год допустимо болеть простудой взрослому

Взрослый человек в норме должен болеть простудными заболеваниями не чаще шести раз в год, сообщила «Российской газете» врач-терапевт Анна Солодухина.
По её словам, для большинства людей типично переносить ОРВИ два-четыре раза в год. Это характерно для офисных работников и тех, кто часто пользуется общественным транспортом.
Врач отметила, что пять-шесть простуд в год могут быть у родителей маленьких детей, медицинских работников, продавцов, водителей такси и представителей других профессий, связанных с большим количеством контактов с людьми.
Иммунолог Татьяна Мерзлякова объяснила, что у взрослых иммунная система полностью сформирована, поэтому частая заболеваемость обычно связана с хроническим стрессом, недостатком сна, переутомлением, вредными привычками, неблагоприятной экологической обстановкой или наличием хронических заболеваний.
Она рекомендовала обратить внимание на образ жизни и при необходимости пройти медицинское обследование для выявления возможных проблем со здоровьем.
