Строители рассказали, как защищают метрополитен Нижнего Новгорода от паводков. Об этом написали в паблике «Метро НН».
В этом году в Нижегородской области выдалась по-настоящему снежная зима. Однако из-за большого количества выпавшего снега теперь регион готовится к аномальным паводкам и рассчитывает, какие района наводнит талая вода.
Наводнения точно не грозят нижегородскому метрополитену. Еще на этапе прокладки тоннелей тщательно проектируется система гидроизоляции, которая защищает метро от воды. В пространство между грунтом и бетонной обделкой закачивается специальная тампонажная смесь, и эта цементная гидроизоляция создает «круг защиты» тоннеля. Также используется высокоточная железобетонная обделка с резиновыми уплотнителями для защиты от проникновения грунтовых вод.
А для защиты от воды уже действующего метро используют специальные добавки-герметики, которые закачивают в трещины и швы, также применяют системы дренажа, помпы и гермозатворы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что строители рассказали, как будут объединять «Горьковскую» и новые станции метро в Нижнем Новгороде.