Строители рассказали, как защищают метрополитен Нижнего Новгорода от паводков

Наводнения точно не грозят нижегородскому метрополитену. Еще на этапе прокладки тоннелей тщательно проектируется система гидроизоляции, которая защищает метро от воды. В пространство между грунтом и бетонной обделкой закачивается специальная тампонажная смесь, и эта цементная гидроизоляция создает «круг защиты» тоннеля. Также используется высокоточная железобетонная обделка с резиновыми уплотнителями для защиты от проникновения грунтовых вод.