Казахстан и Россия усилят борьбу с саранчой на границе

Соответствующее решение принято по итогам совещания с участием представителей Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства Казахстана и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В ходе встречи стороны обсудили текущую фитосанитарную ситуацию, а также меры по усилению взаимодействия в части мониторинга, своевременного выявления очагов распространения вредителей и проведения защитных мероприятий.
«Особое внимание уделяется координации действий профильных служб и организации оперативного обмена информацией в период вегетационного сезона. Это позволит своевременно реагировать на возникающие угрозы и предотвращать распространение саранчовых вредителей», — отметили участники совещания.
Ожидается, что реализация совместного плана обеспечит согласованность действий двух стран, повысит эффективность защитных мероприятий и минимизирует риски распространения вредителей.
Кроме того, документ будет способствовать укреплению фитосанитарной безопасности и сохранению урожайности сельскохозяйственных культур на приграничных территориях.