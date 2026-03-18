В Красноярске утвердили восемь новых автобусных маршрутов

Транспортную сеть перестраивают после муниципальной реформы.

В Красноярском крае продолжается перенастройка транспортной сети в связи с изменением административно-территориального устройства. Как сообщил министр транспорта края Дмитрий Зотин, 17 межмуниципальных маршрутов перешли в муниципальные, ещё семь соединяют округа между собой.

Для Красноярска, территория которого после реформы расширилась, утверждены восемь маршрутов. Они свяжут город с Солонцами, Минино, Элитой и Берёзовкой. Для жителей пригорода поездки станут вдвое дешевле.

Накануне вопросы обсуждались с депутатами и главами округов. В Боготоле пожаловались на изношенность транспорта, в Сосновоборске — на отсутствие чёткого расписания. Эти проблемы предстоит решить.

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, как будут ходить бесплатные шаттлы на Ураза-байрам.