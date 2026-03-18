В Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы паводков

В Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы весенних паводков. Указ об этом подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Режим начнет действовать с 18 марта 2026 года и сохранится до особого распоряжения.
— Такая мера связана с неблагоприятным прогнозом развития весеннего половодья на реках области, — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.
Согласно документу, главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, коммунальных служб, тепло- и энергоснабжения. Также важно проверить системы оповещения в населённых пунктах, подготовить ливневки и организовать средства для откачки воды.
