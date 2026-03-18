В Омской области выросло число официально зарегистрированных такси

Количество транспортных средств в реестре увеличилось до 10, 3 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Омичи все чаще идут работать в таксисты, количество транспортных средств, официально зарегистрированных в качестве такси, ежегодно растет. Как говорится в отчете минтранса Омской области, по итогам 2025 года количество такси в регионе достигло 10, 3 тысяч машин.

В этой цифре учтены только легковые автомобили, на которых оказываются пассажирские перевозки. Как отметили в минтрансе, региональный реестр легковых такси начали вести в 2023 году. За четыре месяца этого года в реестр были внесены лишь 448 машин, в реестр перевозчиков — 69 юрлиц и ИП. В 2024 году количество легальных такси в Омской области увеличилось до 7,2 тысяч. В 2025 — до 10, 3 тысяч.

«Количество перевозчиков при этом составило 5, 3 тысячи лиц, из которых 5 тысяч — самозанятые», — говорится в отчете ведомства.

По итогам 2025-го года перевозчикам начислено 528 млн налогов.

Ранее КП-Омск сообщала, что утром на окраине Омска японская иномарка столкнулась с «землячкой» и автобусом.