Казахстанцам точно не дадут выходной 30 августа 2026 года: комментарий Минтруда

Виктория Шегай в кулуарах мажилиса ответила на вопросы журналистов. Представители СМИ спросили, успеют ли в 2026 году казахстанцы отдохнуть 30 августа. «Нет уже, потому что, вы знаете, как только будет принята Конституция, введена в действие, 15 марта будет официальным днем Конституции», — ответила вице-министр.