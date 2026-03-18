Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцам точно не дадут выходной 30 августа 2026 года: комментарий Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай рассказала, что 30 августа не будет выходным днем в 2026 году, так как День Конституции теперь празднуют 15 марта, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Виктория Шегай в кулуарах мажилиса ответила на вопросы журналистов. Представители СМИ спросили, успеют ли в 2026 году казахстанцы отдохнуть 30 августа. «Нет уже, потому что, вы знаете, как только будет принята Конституция, введена в действие, 15 марта будет официальным днем Конституции», — ответила вице-министр.

Напомним, вчера стали известны окончательные итоги референдума в Казахстане — всего проголосовало 9 127 192 человека в Казахстане и за рубежом, явка составила 73,12%. Из них «за» принятие Новой Конституции проголосовали 7 954 667 человек, или 87,15%. Против поправок проголосовали 898 099 человек.

Затем Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года». Торжественное мероприятие прошло в Акорде, где показали, как выглядит новая Конституция.