Безвиз с Россией: поток российских туристов в Хэйлунцзян вырос на 61%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Действие безвизового режима между Китаем и Россией продолжается уже полгода.
По данным пограничной службы провинции Хэйлунцзян, по состоянию на 16 марта через пункты пропуска региона в Китай въехали 232 тысячи граждан России — на 61,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На пропускном пункте в Хэйхэ наблюдается непрерывный поток российских туристов. Один из них отметил: «Сейчас для поездки в Китай не нужна виза — это очень удобно. Можно попутешествовать, пройтись по магазинам: здесь много торговых центров, где можно что-то купить. Много хороших ресторанов, а гостиницы чистые и комфортные».
Рост числа российских гостей зафиксирован и на других пунктах пропуска провинции. В Харбине туристы посещают Центральный проспект и тематические ярмарки, погружаясь в атмосферу города. В Суйфэньхэ российские бизнесмены заняты переговорами и закупками: они перемещаются с заранее подготовленными списками товаров.
Сейчас пункты пропуска в Хэйлунцзяне стали для россиян своего рода «трансграничным жизненным пространством». В провинции одновременно обновляют указатели на русском языке, совершенствуют системы трансграничных платежей и повышают уровень обслуживания гостей, сообщает сайт «Партнеры».