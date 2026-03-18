Безвиз с Россией: поток российских туристов в Хэйлунцзян вырос на 61%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Действие безвизового режима между Китаем и Россией продолжается уже полгода.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Действие безвизового режима между Китаем и Россией продолжается уже полгода.

По данным пограничной службы провинции Хэйлунцзян, по состоянию на 16 марта через пункты пропуска региона в Китай въехали 232 тысячи граждан России — на 61,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На пропускном пункте в Хэйхэ наблюдается непрерывный поток российских туристов. Один из них отметил: «Сейчас для поездки в Китай не нужна виза — это очень удобно. Можно попутешествовать, пройтись по магазинам: здесь много торговых центров, где можно что-то купить. Много хороших ресторанов, а гостиницы чистые и комфортные».

Рост числа российских гостей зафиксирован и на других пунктах пропуска провинции. В Харбине туристы посещают Центральный проспект и тематические ярмарки, погружаясь в атмосферу города. В Суйфэньхэ российские бизнесмены заняты переговорами и закупками: они перемещаются с заранее подготовленными списками товаров.

Сейчас пункты пропуска в Хэйлунцзяне стали для россиян своего рода «трансграничным жизненным пространством». В провинции одновременно обновляют указатели на русском языке, совершенствуют системы трансграничных платежей и повышают уровень обслуживания гостей, сообщает сайт «Партнеры».