Контрабандист из Калининграда проведет за решеткой 11 лет

Мужчину обвинили также в даче взятки полицейскому.

Источник: Комсомольская правда

Калининградец получил 11 лет колонии за контрабанду наркотического средства и другие преступления. О приговоре сообщает областная прокуратура.

В ноябре 2023-го мужчина купил за границей через интернет наркотическое средство ибогаин массой 62,7 г. Задержали его при получении посылки на почте.

В ходе обыска дома у калининградца обнаружены были части наркосодержащих растений массой 120,09 г.

Более того, надеясь избежать уголовной ответственности, контрабандист предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 55 тыс. рублей. Полицейские отказался, а мужчина был арестован.