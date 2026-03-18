На Красноярской ГЭС установили новое рабочее колесо гидроагрегата № 3

На Красноярской ГЭС продолжается модернизация по программе «Новая энергия».
На данный момент идет капитальный ремонт гидроагрегата № 3. Его остановили в конце 2025 года, а в феврале заменили рабочее колесо. Оно конструктивно отличается от старого. У новых колес изменен профиль лопастей и их количество. Это позволило повысить КПД работы гидроагрегата — теперь машина способна выдавать максимальную мощность 500 МВт в широком диапазоне напоров и уровней воды в водохранилище. Благодаря этому ГЭС сможет увеличить выдачу мощности в маловодные периоды.
«Оборудование по заказу Эн+ изготовил российский завод “Тяжмаш”. Новое рабочее колесо отличается не только формой, но и материалом исполнения. Теперь это нержавеющая сталь. Она более устойчива к кавитационным разрушениям. Масса нового рабочего колеса 240 тонн, максимальный диаметр 8650 мм, а количество лопастей — 13 шт.», — пояснили специалисты ГЭС.
Спуск колеса в кратер стал первым шагом на этапе монтажа гидротурбины. После этого устанавливают турбинный вал. Вес гигантской детали 100 тонн, а длина — 7700 мм.
«Для нас это уже обычные процессы в капитальных ремонтах, потому что такие ремонты идут непрерывно, но со стороны — это действительно масштабные зрелища, когда самые крупные детали устанавливаются в “сердце” гидроагрегата. Каждый причастный понимает, что после окончания ремонта все большие и маленькие детали в единой сложной системе гидроагрегата начнут участвовать в главном процессе — выработке электроэнергии», — поделился главный инженер Красноярской ГЭС Дмитрий Павшин.
Кроме рабочего колеса на обновляемом гидроагрегате заменили котлы маслонапорных установок. Они отработали более 50 лет.
«Маслонапорная установка — это часть системы регулирования гидротурбины, которая, в свою очередь, обеспечивает автоматический и ручной пуск и останов гидроагрегата, его устойчивую работу на всех режимах, участвует в регулировании частоты энергосистемы. Работы по замене проводятся в связи с отработкой нормативного срока», — рассказал начальник турбинного цеха Красноярской ГЭС Владимир Марков.
На Красноярской ГЭС отмечают, что уделяют внимание не только основному оборудованию, но и в ежедневном режиме работают со вспомогательным. Так, с наступлением весны на станции демонтировали устройства для искусственного создания полыньи. Зимой они защищали от обледенения водосливные затворы, которые должны быть готовы к пропуску воды постоянно.
«Чтобы не допустить обледенения затворов на Красноярской ГЭС вблизи плотины со стороны верхнего бьефа устанавливается система образования майны. Она и предназначена для защиты самих затворов от давления льда при установке ледостава Красноярского водохранилища», — рассказывает начальник гидротехнического цеха Красноярской ГЭС Алексей Мурашев.
Система представляет собой проложенный на гребне плотины трубопровод со сжатым воздухом, на котором установлены краны. В середине декабря, когда обычно лед на водохранилище начинает подходить к плотине, к этому трубопроводу дивногорские энергетики присоединяют гибкий воздушный рукав с аэратором. Он, в свою очередь, при погружении на глубину 1,5−2 метра в водохранилище создает восходящие потоки воздуха в водной глади (видно это по пузырькам, поднимающимся из воды) и тем самым препятствует ледоставу возле плотины и обледенению самих затворов.
Прежде чем установить майнообразователь, сотрудники Красноярской ГЭС следят за изменением температуры воздуха и визуально отслеживают расстояние от ледостава до плотины, а вот решение о демонтаже принимается, когда уровень водохранилища за зимний период снижается до отметки 232,98. Именно при достижении этой отметки исключается риск обледенения затворов и давления льда, т.к. уровень воды в верхнем бьефе опускается ниже самих затворов.