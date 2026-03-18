У вас девочка: американский енот Сеня сменил имя и получил новый паспорт

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Самый известный в Беларуси енот Сеня, нелегально прибывший из США, оказался девочкой — животному уже оформили новый паспорт с измененными именем и полом, сообщил Telegram-канал «Парк животных Барановичи».

Источник: Telegram / Парк животных Барановичи

При этом новое имя звездного енота до сих пор держат в секрете. Хотя по латинским буквам в личном номере можно предположить, что Сеню теперь будут звать Есенией.

«Паспорт получили, скоро вручение», — говорится в сообщении.

Несколько недель назад пушистому путешественнику уже выдавали удостоверение личности на имя Сеня. В документе было указано и полное имя Арсений.

Теперь в паспорте значится другое имя и указан женский пол.

При этом дата рождения осталась прежней — 27 октября 2023 года, как и место рождения — лес в Соединенных Штатах Америки. Документ будет действовать десять лет — до 12 февраля 2036 года.

Путешествие через океан

Енот попал в Беларусь в январе, совершив трансатлантическое путешествие в контейнере с автомобилями из США.

Животное обнаружили таможенники в одной из машин. После нескольких недель карантина и наблюдения ветеринары признали енота полностью здоровым.

Позже было принято решение передать необычного путешественника в парк животных в Барановичах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше