Реставрация мельницы в Малом Болдине идет полным ходом, об этом сообщается в канале администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области в национальном мессенджере Max.
На данный момент проведены монтажные работы на основном конструктиве мельницы. В частности, подняты силовые балки «воробины» и поворотной головы мельницы, установлен горизонтальный вал с механизмом, а также «воротило» и механизм-рычаг для поворота «воробины». Кроме того, убраны внутренние леса, проведен монтаж лестниц, установлены полы на ярусах и сруб «воробины» и стропильной системы.
«И самый сложный этап — установка махов лопастей, которые крепятся в горизонтальный вал. На этой неделе подняли первую пару махов, на которые будут крепиться лопасти. Процесс очень трудозатратный и требует много времени и концентрации», — отмечается в сообщении.
Лопасти для первой пары махов были установлены вчера. Длина крыла составляет 7,3 м, до земли — 4,5 м.
Ранее сообщалось, что музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» выиграл грантовый конкурс (0+) на создание тактильных копий экспонатов. Такие модели станут частью экскурсии по мемориальному господскому дому.