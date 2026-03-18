Нижегородка лишилась 2,5 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Лжеброкер выманил у 26-летней жительницы Нижнего Новгороде более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Девушка целый месяц общалась с мошенником на сайте знакомств. За это время он убедил ее заняться инвестициями в криптовалюту. Потерпевшая оформила кредит на 1,2 млн рублей и вместе с личными накоплениями перевела их на неизвестный счет. Обещанной прибыли она так и не получила, а лжеброкер перестал выходить на связь.
Общая сумма ущерба составила 2 550 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что мошенники выманили у нижегородцев почти 52 миллиона рублей за неделю. Зарегистрировано 74 преступления.