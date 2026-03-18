Расписание работы мобильных офисов в апреле назвали в волгоградском УФНС

В Волгоградской области продолжают работать мобильные офисы приема налогоплательщиков.
2 апреля жителей Волгограда примут с 14:00 до 17:00 в гипермаркете «Лента» на проспекте Университетском, 105. Волжан в этот же день с 9:00 до 11:00 налоговики будут ждать в МФЦ на бульваре Профсоюзов, 30. А жителей Светлоярского района в это же время — в МФЦ в рабочем поселке Светлый Яр на улице Спортивной, 5.
3 апреля прием вновь пройдет в Волгограде — с 10:00 до 13:00 в ТРЦ «Пирамида» на улице Краснознаменской, 9.
Горожанам расскажут, как задекларировать доходы, полученные в 2025 году, уплатить имущественные налоги и НДФЛ, получить налоговые льготы и вычеты. Проконсультироваться также смогут самозанятые и те, кто планирует перейти на специальный налоговый режим. Справки предоставят интересующимся налоговыми нововведениями 2026 года о едином документе учета и переходе на новый порядок внесения кодов ОКВЭД в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Инспекторы проверят наличие задолженности по налогам и предоставят квитанции для ее уплаты. Желающим предоставят доступ к личному кабинету налогоплательщика для физлиц.
